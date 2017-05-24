В Конотопе из-за холодильника чуть не сгорела двухэтажка Сегодня, 9 июня, в 2:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара в одном из двухэтажных жилых домов по улице Сарнавская в г. Конотоп.

По вызову был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже через 4 минуты пожарные прибыли на место происшествия и установили, что горение происходит в одной из квартир на первом этаже. Попав в задымленное помещение, спасатели провели разведку во время которой было установлено, что на кухне горит холодильник и пламя распространилось на стену.

Пожар был локализован в 2:14 и ликвидирован в 2:24.

Всего на месте происшествия работало от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 7 человек личного состава и 2-е единицы специальной техники.

В результате происшествия огнем уничтожено холодильник и стены на площади до 20 кв. м.