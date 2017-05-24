Ночью в Сумах пожарные спасли бомжа Сегодня, 9 июня, в 00:51 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, которая не эксплуатируется, по ул. Ярослава Мудрого в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Возгорание заметили случайные прохожие, которые и позвонили в Службу спасения «101». С их слов, в заброшенной хозяйственной постройке находился бездомный человек.

Уже через 10 минут на место происшествия прибыло 8 человек личного состава и 2 автоцистерны 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что в здании которое не эксплуатируется, горит мусор на площади 1 м.кв. При проведении разведки спасатели обнаружили мужчину, который спал на полу. Бездомного вывели в безопасное место на улицу, медицинская помощь ему не понадобилась. В 1:09 удалось локализовать пожар, а полностью ликвидировать - в 1:15.

Благодаря своевременному выявлению пожара и оперативной работе сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось не только ликвидировать пожар на начальной стадии, но и спасти человеческую жизнь.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. А при обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101».