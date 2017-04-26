В Глухове из-за шквального ветра дерево упало на дорогу 8 июня ориентировочно в 18:15 в г. Глухов из-за порывов сильного ветра произошло падение дерева на проезжую часть по ул. Жожомы.

В результате падения движение транспортных средств было остановлено. С целью ликвидации последствий непогоды было направлено отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и расчистили дорогу. После проведенной работы сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, движение автотранспортных средств в 18:57 было полностью восстановлено.

Всего на место происшествия было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.