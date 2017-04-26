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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15170

В Глухове из-за шквального ветра дерево упало на дорогу

8 июня ориентировочно в 18:15 в г. Глухов из-за порывов сильного ветра произошло падение дерева на проезжую часть по ул. Жожомы.

В результате падения движение транспортных средств было остановлено. С целью ликвидации последствий непогоды было направлено отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и расчистили дорогу. После проведенной работы сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, движение автотранспортных средств в 18:57 было полностью восстановлено.

Всего на место происшествия было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.

Общество Непогода
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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