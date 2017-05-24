Ночью в Шостке горела иномарка

Как проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщение о том, что горит автомобиль, поступило в 2.59. Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
В течение 15 минут, в 3.14, пожар был ликвидирован.
Огнем поврежден моторный отсек и салон авто. Ущерб устанавливается, пишет shostka.info.
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