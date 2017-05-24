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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21121

Ночью в Шостке горела иномарка

Пожар произошел вчера, 8 июня, во дворе дома по ул. Свободы в Шостке. Горел «Mitsubishi Pajero Sport».

Как проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщение о том, что горит автомобиль, поступило в 2.59. Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

В течение 15 минут, в 3.14, пожар был ликвидирован.

Огнем поврежден моторный отсек и салон авто. Ущерб устанавливается, пишет shostka.info.

Общество Пожар
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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