Ночью в Шостке горела иномарка

Как проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщение о том, что горит автомобиль, поступило в 2.59. Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

В течение 15 минут, в 3.14, пожар был ликвидирован.

Огнем поврежден моторный отсек и салон авто. Ущерб устанавливается, пишет shostka.info.