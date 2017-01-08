На Донбассе погиб тростянчанин Сегодня, 9 июня, стало известно, что в зоне АТО погиб житель Тростянца Вадим Полозов.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова.

«Будь проклята война и все, кто ее организовал против украинского народа!

Сегодня поступило сообщение, что на фронте под Бахмутом погиб тростянчанин Полозов Вадим Алексеевич, 1995 года рождения.

Совсем юный парень отдал свою жизнь за будущее Украины. Вечная Слава герою!», - написал Бова.