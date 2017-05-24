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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5295

Юные сумские футболисты стали «серебряными»

Всеукраинские финальные соревнования турнира «Кожаный мяч» в возрастной группе U-13 проходили 7-9 июня в Вишневом (Киевская обл.).

Команда Сумской ООШ №1 попала в группу «Б», где ее соперниками были команды из Нетешина (Хмельницкая обл.), Черняхова (Житомирская обл.) и с. Цибли (Киевская обл.).

Стартовали на турнире юные сумчане победой 2:0 над ООШ №4 (Нетешин). Вчера сумчане расписали «сухую» ничью с командой села Цибли 0: 0 и минимально победили школьников из города Черняхов 1:0. Таким образом в группе «Б» сумчане заняли первое место в и вышли в финал.

В пятницу в «золотом» матче наши ребята встретились с победителем квартета «А» - командой города Перечин Закарпатской области. В решающем матче подопечные Игоря Загорулько уступили соперникам 0:2.

Спорт Кожаный мяч Футбол
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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