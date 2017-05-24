Юные сумские футболисты стали «серебряными» Всеукраинские финальные соревнования турнира «Кожаный мяч» в возрастной группе U-13 проходили 7-9 июня в Вишневом (Киевская обл.).

Команда Сумской ООШ №1 попала в группу «Б», где ее соперниками были команды из Нетешина (Хмельницкая обл.), Черняхова (Житомирская обл.) и с. Цибли (Киевская обл.).

Стартовали на турнире юные сумчане победой 2:0 над ООШ №4 (Нетешин). Вчера сумчане расписали «сухую» ничью с командой села Цибли 0: 0 и минимально победили школьников из города Черняхов 1:0. Таким образом в группе «Б» сумчане заняли первое место в и вышли в финал.

В пятницу в «золотом» матче наши ребята встретились с победителем квартета «А» - командой города Перечин Закарпатской области. В решающем матче подопечные Игоря Загорулько уступили соперникам 0:2.