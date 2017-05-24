Юные сумские футболисты стали «серебряными»

Команда Сумской ООШ №1 попала в группу «Б», где ее соперниками были команды из Нетешина (Хмельницкая обл.), Черняхова (Житомирская обл.) и с. Цибли (Киевская обл.).
Стартовали на турнире юные сумчане победой 2:0 над ООШ №4 (Нетешин). Вчера сумчане расписали «сухую» ничью с командой села Цибли 0: 0 и минимально победили школьников из города Черняхов 1:0. Таким образом в группе «Б» сумчане заняли первое место в и вышли в финал.
В пятницу в «золотом» матче наши ребята встретились с победителем квартета «А» - командой города Перечин Закарпатской области. В решающем матче подопечные Игоря Загорулько уступили соперникам 0:2.
В Поляне (Закарпатье) прошел второй день «финала четырех» чемпионата Украины по футболу среди юниоров U19 в первой лиге....
7 июня в Поляне (Закарпатье) стартовал финальный турнир Всеукраинских соревнований по футболу среди команд юниоров U-19 (Первая лига)....
ПФК "Сумы" сделали первый шаг на пути к сохранению места в первом дивизионе, обыграв в родных стенах "Балканы"....
Администрация ПФЛ провела жеребьевку матчей плей-офф за право играть в Первой лиге....
Сегодня, 2 июня, в 17.00 на стадионе «Юбилейный» пройдет решающая для сумской команды игра....