Сборная Украины вырвала ничью у испанок в Сумах

Игра прошла в манеже СумГУ при не большом ажиотаже со стороны болельщиков – собралось чуть больше 500 болельщиков. Наша команда практически вчистую проиграла первый тайм 10:16, однако собралась и догнала испанок во втором – 24:24. На последней минуте могла как выйти вперед, так и проиграть, но выстояла.
Ответный матч пройдет в Малаге 13 июня.
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