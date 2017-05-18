Сборная Украины вырвала ничью у испанок в Сумах Сегодня, 9 июня, в Сумах в матче плей-офф за выход на чемпионат мира-2017 встречались женские сборные Украины и Испании.

Игра прошла в манеже СумГУ при не большом ажиотаже со стороны болельщиков – собралось чуть больше 500 болельщиков. Наша команда практически вчистую проиграла первый тайм 10:16, однако собралась и догнала испанок во втором – 24:24. На последней минуте могла как выйти вперед, так и проиграть, но выстояла. Ответный матч пройдет в Малаге 13 июня.