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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:011

Сумские маршрутки могут подорожать до 5 грн

Сумские перевозчики массово подали проекты решений о повышении тарифа до 5 грн.

8-9 июня на сайте Сумской мэрии появились проекты решений, подготовленные частными перевозчиками, о повышении стоимости проезда в маршрутках до 5 грн. В проектах решений говорится об отмене решений от 16 мая, когда произошло предыдущее повышение до 4 грн или об изменениях в майские решения. Тогда перевозчики также просили повышения до 5 грн.

Напомним, сумчане начали подавать иски об отмене решений исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках. В случае с ЧП «Согор» суд приостановил действие решения исполкома до решения дела по сути. Видимо, поэтому перевозчики решили подстраховаться и попытаются при помощи городских властей продавить новые решения. Теперь проекты решений должны провисеть на сайте 20 рабочих дней, а любой желающий может обратиться в мэрию со своими предложениями относительно этих проектов. Только потом их будет рассматривать исполком, то есть, вполне возможно, на очередном июльском заседании.

Одновременно на сайте появился проект решений о внесении изменений в майские решения по маршруткам, которым младшие школьники будут платить 2 гривны не только в учебное время.

Общество Маршрутки Подорожание проезда Проекты
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