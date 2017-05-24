Сумские маршрутки могут подорожать до 5 грн

8-9 июня на сайте Сумской мэрии появились проекты решений, подготовленные частными перевозчиками, о повышении стоимости проезда в маршрутках до 5 грн. В проектах решений говорится об отмене решений от 16 мая, когда произошло предыдущее повышение до 4 грн или об изменениях в майские решения. Тогда перевозчики также просили повышения до 5 грн.
Напомним, сумчане начали подавать иски об отмене решений исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках. В случае с ЧП «Согор» суд приостановил действие решения исполкома до решения дела по сути. Видимо, поэтому перевозчики решили подстраховаться и попытаются при помощи городских властей продавить новые решения. Теперь проекты решений должны провисеть на сайте 20 рабочих дней, а любой желающий может обратиться в мэрию со своими предложениями относительно этих проектов. Только потом их будет рассматривать исполком, то есть, вполне возможно, на очередном июльском заседании.
Одновременно на сайте появился проект решений о внесении изменений в майские решения по маршруткам, которым младшие школьники будут платить 2 гривны не только в учебное время.
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