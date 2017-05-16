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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08229

Через полтора года полиция раскрыла разбойное нападение

Работники Сумского отдела полиции раскрыли разбойное нападение на прохожего, которое было совершено двумя неизвестными еще в декабре 2015 года.

Тяжкое преступление было совершено за четыре дня до начала 2016 года. Поздно ночью у дома № 9 по улице Прокофьева, двое злоумышленников заметили мужчину с сумкой на плече, который двигался по тротуару. Молодые люди догнали его, а потом один из них сильным ударом кулаком в голову сбил пешехода с ног, и на лежащего мужчину посыпался град ударов руками и ногами по голове и туловищу. Затем злоумышленники отобрали у мужчины сумку, в которой лежал мобильный телефон и золотой перстень, и скрылись с места преступления. Пострадавший, 40-летний сумчанин, который получил многочисленные ушибы и перелом костей носа, вынужден был обратиться за помощью к медикам и в полицию.

По «горячим следам» тогда это преступление раскрыть не удалось, но недавно оперативники полиции установили личности нападавших. Ими оказались двое сумчан 25-ти и 22-х годов. Старший ранее уже был судим за кражи.

9 июня задержанным было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Полиция проверяет задержанных в причастности к подобным преступлениям на территории областного центра, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой
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