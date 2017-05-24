Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18236

На Сумщине нашли арсенал военных снарядов

В Тростянецком районе обнаружен арсенал неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны.

9 июня в Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что в районе урочища Лысое, в лесном насаждении, гражданин случайно обнаружил большое количество старых ржавых боеприпасов. Мужчина сообщил об этом спасателям и полиции. При осмотре места происшествия, правоохранители насчитали более двух сотен снарядов калибра 45 мм, 76 мм, 120 мм и несколько минометных мин. Некоторые боеприпасы, пройдя канал ствола орудия и миномета, не разорвались, поэтому по сей день таят в себе серьезную опасность. Нахождение неразорвавшихся снарядов и мин фактически в одном месте, на небольшом участке земли, по одной из версий полиции, может свидетельствовать о том, что десятки лет назад, после войны, здесь проводили разминирование сельхозугодий, и весь найденный смертельный металл, положили в одном месте, и присыпали грунтом.

Полиция выставила охрану неподалеку от места опасной находки до приезда саперов, которые проведут разминирование и обезвредят обнаруженные снаряды и мины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Боеприпасы
view counter

По тематике

07.06.2017 14:47

В Сумах возле железной дороги нашли снаряд

В течение 6 июня на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 100 и...

На Сумщине уничтожили два устаревших артснаряда
02.06.2017 12:03

На Сумщине уничтожили два устаревших артснаряда

В течение 1 июня на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 203 и...

31.05.2017 16:37

На Сумщине уничтожили два старых боеприпаса

В течение 30 мая на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили минометную мину и артснаряд....

29.05.2017 15:20

Под Сумами нашли артснаряд

28 мая местным жителем в лесу в с. Токари был обнаружен 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны....

24.05.2017 15:10

На Сумщине уничтожены два боеприпаса, а четыре найдено

В течение 23 мая на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили артснаряд и минометную мину. Кроме того,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.