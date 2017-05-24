На Сумщине нашли арсенал военных снарядов В Тростянецком районе обнаружен арсенал неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны.

9 июня в Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что в районе урочища Лысое, в лесном насаждении, гражданин случайно обнаружил большое количество старых ржавых боеприпасов. Мужчина сообщил об этом спасателям и полиции. При осмотре места происшествия, правоохранители насчитали более двух сотен снарядов калибра 45 мм, 76 мм, 120 мм и несколько минометных мин. Некоторые боеприпасы, пройдя канал ствола орудия и миномета, не разорвались, поэтому по сей день таят в себе серьезную опасность. Нахождение неразорвавшихся снарядов и мин фактически в одном месте, на небольшом участке земли, по одной из версий полиции, может свидетельствовать о том, что десятки лет назад, после войны, здесь проводили разминирование сельхозугодий, и весь найденный смертельный металл, положили в одном месте, и присыпали грунтом.

Полиция выставила охрану неподалеку от места опасной находки до приезда саперов, которые проведут разминирование и обезвредят обнаруженные снаряды и мины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.