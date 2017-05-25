Спор за коммайно: департамент Сумского горсовета заявил о подделке

В полиции подчеркнули, что дело открыто по факту, а не в отношении конкретных лиц. В то же время в департаменте обеспечения ресурсных платежей, представитель которого обратился с заявлением в полицию 9 июня, заявляют, что на судебном заседании по иску горсовета о выселении ООО «ІКС-прес» из помещения на ул. Петропавовская, 53 (бывшее отделение «Укрпочты» напротив ЦУМа) в связи с окончанием срока договора аренды представитель ООО «ІКС-прес» Александр Соколов принес, по данным департамента, поддельный документ о внесении изменений в договор аренды, датированный 4 мая 2016 года.
Сам Александр Соколов о данном уголовном производстве узнал от нашего журналиста и утверждает, что документ подлинный.
Напомним, на Петропавловской, 53 находится «Українська книга», которая по льготной стоимости арендует это помещение уже больше трех лет.
В Украине через подобные схемы в обход аукциона отчуждают коммунальные помещения. Для этого предприятию нужно быть издателем книг, 50% из которых должны издаваться на украинском языке. При этом тираж никем не установлен и не проверяется. Для этого достаточно письма руководителя о том, что он издал 100 книг, из которых 50 на украинском языке. Как обстоит дело на самом деле, никто не знает.
Напомним ООО ««ІКС-прес»» арендовало помещения еще и на Супруна, 9 и Харьковской, 24 в бывших помещениях «Укрпочты» и на Покровской, 18 в бывшем помещении коллегии адвокатов Ковпаковского района.
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