На Сумщине перевернулась маршрутка Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Недригайловском районе.

Маршрутка «ГАЗель» «Сумы – Ромны» попала в ДТП в Недригайловском районе, вблизи села Камышанка. В салоне были пассажиры. Десяти из них пришлось оказывать неотложную помощь. По словам очевидев, на месте работают несколько бригад скорой, пишет Спецкор.

Как стало известно, трое пассажиров в тяжелом состоянии. У одной женщины сломан позвоночник. У остальных пассажиров, а всего их пострадало 10 - легкие повреждения: ссадины, царапины и т.п. Медики экстренной помощи сейчас их осматривают и при необходимости отправляют в Недригайловской ЦРБ.