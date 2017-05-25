На Сумщине перевернулась маршрутка

Маршрутка «ГАЗель» «Сумы – Ромны» попала в ДТП в Недригайловском районе, вблизи села Камышанка. В салоне были пассажиры. Десяти из них пришлось оказывать неотложную помощь. По словам очевидев, на месте работают несколько бригад скорой, пишет Спецкор.
Как стало известно, трое пассажиров в тяжелом состоянии. У одной женщины сломан позвоночник. У остальных пассажиров, а всего их пострадало 10 - легкие повреждения: ссадины, царапины и т.п. Медики экстренной помощи сейчас их осматривают и при необходимости отправляют в Недригайловской ЦРБ.
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