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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42421

На Сумщине перевернулась маршрутка

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Недригайловском районе.

Маршрутка «ГАЗель» «Сумы – Ромны» попала в ДТП в Недригайловском районе, вблизи села Камышанка. В салоне были пассажиры. Десяти из них пришлось оказывать неотложную помощь. По словам очевидев, на месте работают несколько бригад скорой, пишет Спецкор.

Как стало известно, трое пассажиров в тяжелом состоянии. У одной женщины сломан позвоночник. У остальных пассажиров, а всего их пострадало 10  - легкие повреждения: ссадины, царапины и т.п. Медики экстренной помощи сейчас их осматривают и при необходимости отправляют в Недригайловской ЦРБ.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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