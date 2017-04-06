На Сумщине украли нефти на 60 миллионов

Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов страны регулярно «врезалась» в нефтепроводы госпредприятия для откачки продукции. Дельцы автоцистернами вывозили нефтепродукты в соседние с Сумщиной области, где перерабатывали в топливо на подпольных мини-заводах для дальнейшей реализации.
По предварительным подсчетам, злоумышленники успели похитить из нефтепроводов продукцию на почти 60 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы задержали семерых участников группировки во время очередной «врезки» и попытки похищения нефтепродуктах. Сотрудники СБ Украины изъяли более 70 тонн похищенной нефти и пять грузовых автомобилей, которые использовались для транспортировки.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственной нефти, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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