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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48200

На Сумщине украли нефти на 60 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры пресекли масштабное хищение нефтепродуктов государственного общества.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов страны регулярно «врезалась» в нефтепроводы госпредприятия для откачки продукции. Дельцы автоцистернами вывозили нефтепродукты в соседние с Сумщиной области, где перерабатывали в топливо на подпольных мини-заводах для дальнейшей реализации.

По предварительным подсчетам, злоумышленники успели похитить из нефтепроводов продукцию на почти 60 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы задержали семерых участников группировки во время очередной «врезки» и попытки похищения нефтепродуктах. Сотрудники СБ Украины изъяли более 70 тонн похищенной нефти и пять грузовых автомобилей, которые использовались для транспортировки.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственной нефти, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Нефть СБУ
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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