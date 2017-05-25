В Сумах снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения.

Для проведения аварийных работ по устранению порыва 10 июня прекращено водоснабжение домов по ул.Чехова.

Также выполняются работы по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм на территории Тополянской насосной станции. В связи с этим отсутствует водоснабжение в домах по ул. Тополянская и прилегающих к ней, с.Н.Песчаное. Жителям Курского микрорайона вода подается с пониженным давлением.