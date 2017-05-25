В Сумах снова отключили воду

Для проведения аварийных работ по устранению порыва 10 июня прекращено водоснабжение домов по ул.Чехова.
Также выполняются работы по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм на территории Тополянской насосной станции. В связи с этим отсутствует водоснабжение в домах по ул. Тополянская и прилегающих к ней, с.Н.Песчаное. Жителям Курского микрорайона вода подается с пониженным давлением.
Для ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Ахтырская, 19 сегодня, 7 июня, с 16:00 приостановлена работа Пришибского...
КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью работу Лучанского водозабора будет приостановлено....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по ул. Ахтырской....
На время остановки Тополянского водозабора жителям Курского микрорайона будут подвозить техническую воду....
Со вторника, 6 июня, возможны перебои с водоснабжением в домах Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул. Тополянская и прилегающих к...