На Сумщине пытались подкупить начальника райотдела полиции Сегодня, 10 июня, на попытке дачи взятки поймали краснопольчанина.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Только что сотрудниками Ахтырской местной прокуратуры и Сумского управления департамента внутренней безопасности НП Украины задокументирован факт передачи неправомерной выгоды гражданином Ш. за возвращение изъятого накануне автомобиля, который находился на штрафплощадке. Мужчина пытался вернуть свое транспортное средство за 3 тыс. грн, передав их начальнику Краснопольского отделения полиции.

Как сообщил первый заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Александр Плескач, указанные сведения внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Лицу грозит от 4 до 8 лет лишения свободы», - написала она.