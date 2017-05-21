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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:56191

«Сумы» сыграли вничью с «Балканами» и сохранили место в первой лиге

Сегодня, 10 июня, ПФК «Сумы» сумели удержать преимущество первого матча в ответном поединке плей-офф, сыграв вничью с «Балканами».

Первые полчаса прошли в борьбе без особых моментов. Фактически первый же шанс в поединке оказался голевым и мало что до него можно вспомнить. Пархоменко делал разрезную передачу, на которую в последний момент успел откликнуться Райчев, переигравший вратаря и пробивший уже в пустую рамку – 1:0.

Точный удар воодушевил хозяев и заставил нервничать гостей, но выжать из этого какие-то дивиденды зарянцы не сумели.

В дебюте второй половины «Балканы» продолжили наседать. Казалось, что в какой-то момент оборона «горожан» не выдержит, однако хозяева неожиданно ослабили хватку, переместив игру с половины поля гостей к центральному кругу. Сами «Сумы» редко ходили в атаку, однако одну из своих возможностей все же реализовали. Савин простреливал справа, мяч попал в руку кому-то из защитников гостей. Кривоносов назначил пенальти, реализованный Богачевым - 1:1.

Чувствовалось, сами игроки зарянцев не верили, что смогут забить до конца матча еще два, поэтому заключительные минуты оказались доигрыванием.

Спорт ПФК «Сумы»
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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