«Сумы» сыграли вничью с «Балканами» и сохранили место в первой лиге

Первые полчаса прошли в борьбе без особых моментов. Фактически первый же шанс в поединке оказался голевым и мало что до него можно вспомнить. Пархоменко делал разрезную передачу, на которую в последний момент успел откликнуться Райчев, переигравший вратаря и пробивший уже в пустую рамку – 1:0.
Точный удар воодушевил хозяев и заставил нервничать гостей, но выжать из этого какие-то дивиденды зарянцы не сумели.
В дебюте второй половины «Балканы» продолжили наседать. Казалось, что в какой-то момент оборона «горожан» не выдержит, однако хозяева неожиданно ослабили хватку, переместив игру с половины поля гостей к центральному кругу. Сами «Сумы» редко ходили в атаку, однако одну из своих возможностей все же реализовали. Савин простреливал справа, мяч попал в руку кому-то из защитников гостей. Кривоносов назначил пенальти, реализованный Богачевым - 1:1.
Чувствовалось, сами игроки зарянцев не верили, что смогут забить до конца матча еще два, поэтому заключительные минуты оказались доигрыванием.
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