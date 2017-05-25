Причиной аварии с маршруткой на Сумщине могла быть технеисправность (видео)

Микроавтобус «Ромны – Сумы» внезапно выехал на встречную полосу движения, съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя, в салоне находились десять пассажиров, все они госпитализированы. Двух тяжелых с травмами головы доставили в Сумскую областную больницу. Это пенсионерка и 10-летний мальчик, который ехал в маршрутке без сопровождения взрослых, говорится в сюжете ТСН.
Причины аварии выясняет полиция.
«Среди версий, которые сейчас рассматриваются, - техническая неисправность автомобиля - в частности, во время движения в автомобиле была сломана передняя левая рессора. А также нарушение правил дорожного движения самим водителем. Сейчас это выясняет следственно-оперативная группа, которая работает на месте происшествия», - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.
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