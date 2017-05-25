Пограничники обнаружили старинные монеты, купюру и военный орден В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет, купюры и военной награды.

Осматривая легковой автомобиль марки «Volkswagen Polo» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в ящике для перчаток салона транспортного средства обнаружил 12 старинных монет 1700-1900 г.в., старинную купюру номиналом 25 рублей 1917 г.в. и орден Отечественной войны.

Сейчас обнаруженные предметы, которые скорее всего представляют историческую и культурную ценность, изъятые сотрудниками таможни в установленном порядке для проведения экспертизы. По данному факту правонарушения составлены соответствующие документы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.