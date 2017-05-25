Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:4938

Пограничники обнаружили старинные монеты, купюру и военный орден

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет, купюры и военной награды.

Осматривая легковой автомобиль марки «Volkswagen Polo» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в ящике для перчаток салона транспортного средства обнаружил 12 старинных монет 1700-1900 г.в., старинную купюру номиналом 25 рублей 1917 г.в. и орден Отечественной войны.

Сейчас обнаруженные предметы, которые скорее всего представляют историческую и культурную ценность, изъятые сотрудниками таможни в установленном порядке для проведения экспертизы. По данному факту правонарушения составлены соответствующие документы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право
view counter

Новости

На Донбассе погиб тростянчанин
09.06.2017 17:41
Как ездить по 3 грн: сумчан снова зовут на митинг протеста против произвола властей
09.06.2017 11:46
Сумских чиновников во главе с мэром обвиняют в мошенничестве с маршрутками 5
09.06.2017 07:45
Пограничники обнаружили старинные монеты, купюру и военный орден
Сегодня 18:49
В Сумах начинается митинг против сговора власти и перевозчиков (трансляция)
Сегодня 18:08
Причиной аварии с маршруткой на Сумщине могла быть технеисправность (видео)
Сегодня 11:28
«Сумы» сыграли вничью с «Балканами» и сохранили место в первой лиге
Вчера 20:56
На Сумщине пытались подкупить начальника райотдела полиции
Вчера 16:40
В Сумах снова отключили воду
Вчера 14:54
На Сумщине украли нефти на 60 миллионов
Вчера 14:48
На Сумщине перевернулась маршрутка
Вчера 14:42
Спор за коммайно: департамент Сумского горсовета заявил о подделке
Вчера 14:03
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.