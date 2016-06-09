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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00316

Чешка будет освещена и обездвижена

С сегодняшнего дня вокруг озера Чеха должно заработать освещение, а вскоре поставят шлагбаума, ограничивающие въезд на пешеходную и велосипедную дорожку.

Вопрос поднимали сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- Движение транспорта ограничено бетонными блоками, которые в свою очередь не препятствуют движению велосипедистов и мам с детскими колясками, - доложил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. – Сейчас работаем над тем, чтобы установить стационарные шлагбаумы, которые бы мешали движению транспорта по высоте и не мешали бы движению людей и велосипедистов.

- Мусор? Баки? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко. -

- Как и договаривались, мусор будут вывозить с двух площадок с разных сторон озера.

- А что с освещением? – спросил заммэра у у начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова.

- Сегодня заканчиваем, - ответил тот.

- Вся дорожка будет освещена?

- Вся.

- Тогда сегодня проедемся, Григорий Иванович (Яременко – Ред.), и проверим выполнение работ, освещение, и работу предпринимателей.

Общество Чешка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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