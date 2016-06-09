Чешка будет освещена и обездвижена С сегодняшнего дня вокруг озера Чеха должно заработать освещение, а вскоре поставят шлагбаума, ограничивающие въезд на пешеходную и велосипедную дорожку.

Вопрос поднимали сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- Движение транспорта ограничено бетонными блоками, которые в свою очередь не препятствуют движению велосипедистов и мам с детскими колясками, - доложил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. – Сейчас работаем над тем, чтобы установить стационарные шлагбаумы, которые бы мешали движению транспорта по высоте и не мешали бы движению людей и велосипедистов.

- Мусор? Баки? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко. -

- Как и договаривались, мусор будут вывозить с двух площадок с разных сторон озера.

- А что с освещением? – спросил заммэра у у начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова.

- Сегодня заканчиваем, - ответил тот.

- Вся дорожка будет освещена?

- Вся.

- Тогда сегодня проедемся, Григорий Иванович (Яременко – Ред.), и проверим выполнение работ, освещение, и работу предпринимателей.