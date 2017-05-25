Мэр Сум похвастался, что пенсионеры будут ездить по 3 гривны

Он сразу заговорил о стоимости проезда в маршрутках, решив порадовать пенсионеров.
- Меня сегодня здесь не должно было быть, ничего не изменится: Владимир Владимирович – будет исполняющим обязанности, - начал мэр. – Я только пришел проконтролировать одно свое поручение, которое я дал в пятницу. Пожалуйста, Сергей Владимирович, коротко, что вам удалось по этому поручению сделать? А я вас скажу, какое было дано поручение. В пятницу городским головой был дано поручение проработать вопрос перевозки в частном транспорте пенсионеров по 3 гривны.
- Вопрос проработан, - ответил начальник транспортного одела Сергей Яковенко. – Мы в субботу и воскресенье работали с правовым управлением и перевозчиками. Александр Николаевич, нам нужно еще полтора-два часа, чтобы завершить эту работу.
- То есть вы хотите, чтобы я еще побыл здесь. Я вас прошу дать мне письменные предложения, чтобы мы могли поработать с членами исполнительного комитета, как мы это решение будем принимать. Я жду вас в 10 часов.
Напомним, 9 июня на сайте мэрии появился проект решения, который предусматривает изменения в решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках. Этим изменением младшие школьники 1-4 классов будут ездить по 2 гривны не только в учебный период.
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