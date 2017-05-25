На Сумщине украли нефти на миллион

Прокуратурой Сумской области согласовано сообщение о подозрении в отношении четырех лиц, задержанных накануне сотрудниками СБУ в Сумской области непосредственно во время похищения нефтепродуктов общей стоимостью более 1 млн грн. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.
Установлено, что преступная группировка путем врезки в нефтепровод нефтегазодобывающего управления «Ахтырканефтегаз» компании «Укрнафта» откачивали нефтепродукты для дальнейшей их реализации. Оперативники изъяли более 70 тонн похищенной нефти и пять грузовых автомобилей, которые использовались для транспортировки.
Сейчас все четверо подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Следователями и прокурорами уже подготовлено ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники задержанных и места сбыта похищенного сырья.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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