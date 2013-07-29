Возле рынка СКД поставят забор повыше

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии.
- На прошлом аппаратном совещании было поручение проработать вопрос использования в этом месте демонтированного забора со стадиона «Авангард», - напомнил он. – Однако работы по восстановлению самого забора очень дорогие, поэтому мы разработали эскизный проект, который я вам дам после аппаратного совещания на утверждение. Такой, как мы устанавливаем по территории города Сумы в центре. Возле СКД мы хотим сделать забор повыше, больше метра, чтобы его нельзя было переступать, и был эстетичный внешний вид.
- Сколько вам нужно времени? – спросил заммэра Степан Пак.
- Месяц.
- Давайте, 12 июля.
- Как раз там закончат ремонт дороги, - предположил первый заммэра В.Войтенко. – Как раз покажем нормальное качество и по дороге, и по тротуарам, и по остановкам, и по забору в том числе.
Напомним, забор возле рынка СКД на месте бывшего пешеходного перехода, перенесенного 5 лет назад на 30 метров вглубь ул. СКД, обязала городские власти установить патрульная полиция, чтобы обезопасить горожан. Однако первый вариант забора не понравился мэру.
Сегодня, 19 мая работники КП «Зеленстрой» демонтировали и увезли забор, поставленный осенью прошлого года на спуске от гостиницы «Украина» к...
Несколько десятков ограждения возле областного управления здравоохранения на ул. Троицкой сняли неизвестные, однако заявления в милицию нет....
Вот уже вторую неделю «Дорремстрой» борется с нелегальной стоянкой около рынка... 1
Забор на ул. Набережной р. Стрелки снесут, чтобы узнать кто его хозяин.... 1
Напротив пригородной автостанции «Первомайская» установят металлический забор стоимостью 26 тыс. грн.... 10