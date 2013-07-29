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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46215

Возле рынка СКД поставят забор повыше

Городские власти решили поменять заборчик возле рынка СКД.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- На прошлом аппаратном совещании было поручение проработать вопрос использования в этом месте демонтированного забора со стадиона «Авангард», - напомнил он. – Однако работы по восстановлению самого забора очень дорогие, поэтому мы разработали эскизный проект, который я вам дам после аппаратного совещания на утверждение. Такой, как мы устанавливаем по территории города Сумы в центре. Возле СКД мы хотим сделать забор повыше, больше метра, чтобы его нельзя было переступать, и был эстетичный внешний вид.

- Сколько вам нужно времени? – спросил заммэра Степан Пак.

- Месяц.

- Давайте, 12 июля.

- Как раз там закончат ремонт дороги, - предположил первый заммэра В.Войтенко. – Как раз покажем нормальное качество и по дороге, и по тротуарам, и по остановкам, и по забору в том числе.

Напомним, забор возле рынка СКД на месте бывшего пешеходного перехода, перенесенного 5 лет назад на 30 метров вглубь ул. СКД, обязала городские власти установить патрульная полиция, чтобы обезопасить горожан. Однако первый вариант забора не понравился мэру.

Общество Забор Стрельба СКД
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