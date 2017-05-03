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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22382

В Сумах убрали еще пять остановок

На прошлой неделе управление градостроительства и архитектуры демонтировало очередные незаконные остановки.

Об этом сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления Андрей Кривцов.

- Поручение выполнено, - поделился он. – Демонтированы три остановки – на Горького, на Богуна, на Ильинской предприниматель сам убрал. Сейчас демонтируют возле библиотеки Крупской, тоже сам предприниматель.

- А когда будут новые? – спросил первый заммэра Владимир Войтенко у директора департамента инфраструктуры Григория Яременко.

- У нас в проекте установка в тех местах, где демонтировано, - ответил тот. – «Сквер Чернобыльцев» по ул. Горького с двух сторон и на ул. Героев Сумщины.

Напомним, две недели назад мэр Сум Александр Лысенко сделал ультиматум г-ну Яременко – установить за полтора месяца все остановки, запланированные в титульном списке. Среди них и «черная остановка» на ул. Харьковская, на которой произошла смертельная авария почти 4 года назад. Сегодня о ней чиновник не упомянул. Также без остановок уже полтора года остается «МакДональдс».

Общество Остановки
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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