В Сумах убрали еще пять остановок

Об этом сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления Андрей Кривцов.
- Поручение выполнено, - поделился он. – Демонтированы три остановки – на Горького, на Богуна, на Ильинской предприниматель сам убрал. Сейчас демонтируют возле библиотеки Крупской, тоже сам предприниматель.
- А когда будут новые? – спросил первый заммэра Владимир Войтенко у директора департамента инфраструктуры Григория Яременко.
- У нас в проекте установка в тех местах, где демонтировано, - ответил тот. – «Сквер Чернобыльцев» по ул. Горького с двух сторон и на ул. Героев Сумщины.
Напомним, две недели назад мэр Сум Александр Лысенко сделал ультиматум г-ну Яременко – установить за полтора месяца все остановки, запланированные в титульном списке. Среди них и «черная остановка» на ул. Харьковская, на которой произошла смертельная авария почти 4 года назад. Сегодня о ней чиновник не упомянул. Также без остановок уже полтора года остается «МакДональдс».
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