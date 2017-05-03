В Сумах убрали еще пять остановок На прошлой неделе управление градостроительства и архитектуры демонтировало очередные незаконные остановки.

Об этом сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления Андрей Кривцов.

- Поручение выполнено, - поделился он. – Демонтированы три остановки – на Горького, на Богуна, на Ильинской предприниматель сам убрал. Сейчас демонтируют возле библиотеки Крупской, тоже сам предприниматель.

- А когда будут новые? – спросил первый заммэра Владимир Войтенко у директора департамента инфраструктуры Григория Яременко.

- У нас в проекте установка в тех местах, где демонтировано, - ответил тот. – «Сквер Чернобыльцев» по ул. Горького с двух сторон и на ул. Героев Сумщины.

Напомним, две недели назад мэр Сум Александр Лысенко сделал ультиматум г-ну Яременко – установить за полтора месяца все остановки, запланированные в титульном списке. Среди них и «черная остановка» на ул. Харьковская, на которой произошла смертельная авария почти 4 года назад. Сегодня о ней чиновник не упомянул. Также без остановок уже полтора года остается «МакДональдс».