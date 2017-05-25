Сумчане обратятся к Тимошенко по поводу беспредела мэра-однопартийца

Текст обращения

Народному депутату України,

голові партії «ВО «Батьківщина»

Юлії Тимошенко

Восени 2015 року партія «Батьківщина» йшла на місцеві вибори під гаслом «Справедливі тарифи». Навіть сьогодні, у Верховній Раді, в ефірі центральних телеканалів, на публічних акціях у столиці Ви і представники «Батьківщини» продовжують говорити про неприпустимість запровадження грабіжницьких, необґрунтованих тарифів для громадян України.

Натомість, Ваші представники у Сумах, обрані на керівні посади від партії «Батьківщина», роблять абсолютно протилежне.

Зокрема, у травні 2017 року команда мера Сум, керівника обласної «Батьківщини» Лисенка підняла тариф на проїзд у громадському транспорті – маршрутках – з 3 до 4 гривень. Це рішення підтримали і члени виконкому від «Батьківщини», і депутати Сумської міської ради від Вашої партії.

При цьому були грубо проігноровані і думка сумської громади, і виступи експертів, і, навіть, вимоги Закону.

Для мешканців міста не є таємницею, що керівник Вашої партії на Сумщині, мер Олександр Лисенко сам є вихідцем із маршруточного бізнесу. Не виключено, що цим бізнесом він та його оточення займаються і зараз, використовуючи підставні фірми.

І саме цим сумчани пояснюють дії команди сумської «Батьківщини», направлені на збагачення кількох місцевих перевізників за рахунок мешканців міста. Адже, як може бути, щоб на рівні країни Ви декларували боротьбу за справедливі тарифи, а на рівні міста Суми Ваші партійні підлеглі робили все навпаки, і без жодного серйозного обґрунтування їх підвищували?

Нам не потрібні брехня і маніпуляції. Тому сумчани звертаються до Вас, як вищого партійного керівника мера Лисенка і команди «Батьківщини» у міській раді: дайте, будь-ласка, чесну відповідь.

Якщо дії Ваших однопартійців вчиняються з Вашого відома – то визнайте це, і припиніть спекулювати на темі тарифів і людських негараздах. Якщо ж Ви дійсно прагнете справедливості, а Ваші місцеві представники, за Вашою спиною дискредитують і підставляють Вас і партію «Батьківщина» - тоді сумчани чекають від Вас рішучої заяви, що «Батьківщина» не має нічого спільного з такими махінаторами і пройдисвітами, і їм не місце у Вашій політичній силі.

Шановна Юліє Володимирівно! На мітингу, де приймається це звернення, немає жодного партійного прапора, крім національної символіки України. В цьому питанні немає ніякої політики, саме тому в боротьбі за обґрунтовані тарифи на проїзд об’єдналися люди з абсолютно різними вподобаннями і поглядами.

І ми, в будь-якому разі, підемо до кінця, аби відстояти свої права.

З повагою, мешканці м. Суми.

Прийнято на мітингу 11.06.2017 року.