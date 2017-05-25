За неделю больше сотни сумчан пожаловались в полицию на беспредел маршрутчиков

Об этом сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник сектора Сумского горотдела полиции ГУНП в Сумской области Николай Мальцев.
- За последнюю неделю после принятия решения о повышении тарифов в Национальную полицию поступило уже почти 100 заявлений и сообщений граждан, которые относились к этому факту, - поделился он. – повышение тарифа, невыполнение решения суда. Каждый день не меньше 20 заявлений и сообщений. При этом на каждое заявление выезжали работники полиции. Полтора-два часа наши работники тратят на опросы, составление соответствующих процессуальных документов, что очень отвлекает от основной работы – раскрытия уголовных правонарушений и патрулирования города. Обращаемся к вам относительно решения этого вопроса. Разъяснение вашей позиции, может, проведение какого-то брифинга, донесение информации по разъяснению людям по данному факту – причины повышения тарифов и законность этих действий.
- Это действия граждан или вы видите, что это организованные действия активистов? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- Сейчас возбуждено уголовное производство по факту невыполнения решения суда, и все события, которые приобщаются к нему, будет проведено досудебное расследование и будет дана правовая оценка этим действиям.
- Решение суда или определение суда? – уточнил советник мэра, бывший его зам Виктор Волонтырец. – Говорите правильно. Это две разные вещи.
- Определение.
- Определение об обеспечении, - подхватил В.Войтенко.
Сегодня, 12 июня, маршрутки ЧП «Согор», которые осуществляют перевозки по маршрутам № 4, 5, 11, 12, 20, 22, 25, 26,...
523 подписи собрали организаторы митинга протеста против сговора власти и перевозчиков под обращением к Юлии Тимошенко....
Для контроля своего пятничного поручения Александр Лысенко специально пришел на аппаратное совещание, хотя изначально не собирался этого делать, так как...
Сумские перевозчики массово подали проекты решений о повышении тарифа до 5 грн....
В воскресенье, 11 июня, в Сумах пройдет очередной митинг против повышения тарифов в маршрутках....