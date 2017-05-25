За неделю больше сотни сумчан пожаловались в полицию на беспредел маршрутчиков После вынесения определения суда об обеспечении иска об отмене решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор» больше сотни сумчан написали заявления в полицию на действия водителей маршруток, которые отказывались везти их по старой цене.

Об этом сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник сектора Сумского горотдела полиции ГУНП в Сумской области Николай Мальцев.

- За последнюю неделю после принятия решения о повышении тарифов в Национальную полицию поступило уже почти 100 заявлений и сообщений граждан, которые относились к этому факту, - поделился он. – повышение тарифа, невыполнение решения суда. Каждый день не меньше 20 заявлений и сообщений. При этом на каждое заявление выезжали работники полиции. Полтора-два часа наши работники тратят на опросы, составление соответствующих процессуальных документов, что очень отвлекает от основной работы – раскрытия уголовных правонарушений и патрулирования города. Обращаемся к вам относительно решения этого вопроса. Разъяснение вашей позиции, может, проведение какого-то брифинга, донесение информации по разъяснению людям по данному факту – причины повышения тарифов и законность этих действий.

- Это действия граждан или вы видите, что это организованные действия активистов? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Сейчас возбуждено уголовное производство по факту невыполнения решения суда, и все события, которые приобщаются к нему, будет проведено досудебное расследование и будет дана правовая оценка этим действиям.

- Решение суда или определение суда? – уточнил советник мэра, бывший его зам Виктор Волонтырец. – Говорите правильно. Это две разные вещи.

- Определение.

- Определение об обеспечении, - подхватил В.Войтенко.