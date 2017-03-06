Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1559 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 164, из них раскрыты – 47, а именно: 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 7 фактов – телесных повреждений, 2 факта ограблений, 19 краж, 2 мошенничества, 14 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного обращения с оружием. Также за прошлую неделю составлен 144 протокола об административных правонарушениях, из них за нарушения благоустройства – 5, насилие в семье – 8, курение в общественных местах – 41, распитие алкогольных напитков – 42, самогоноварение – 25.