В Сумах взялись за тротуары В Сумах идет работу по замощению тротуаров плиткой по объектам.

Об этом сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Ведутся работы по капитальному ремонту тротуаров, - поделился он. – Это ул. Шевченко от первой гимназии до Ильинской, ул. Новоместенская от 10-ой школы до пр. Шевченко и проводятся работы по замощению новых остановок общественного транспорта.