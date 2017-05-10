В Сумах взялись за тротуары

Об этом сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- Ведутся работы по капитальному ремонту тротуаров, - поделился он. – Это ул. Шевченко от первой гимназии до Ильинской, ул. Новоместенская от 10-ой школы до пр. Шевченко и проводятся работы по замощению новых остановок общественного транспорта.
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