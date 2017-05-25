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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41694

«Согор» законопослушный: в Сумах маршрутки поехали по 3 грн?

Сегодня, 12 июня, маршрутки ЧП «Согор», которые осуществляют перевозки по маршрутам № 4, 5, 11, 12, 20, 22, 25, 26, 60 поехали по 3 грн.

Об этом сообщают сумчане, которые утром ехали на работу маршрутками перевозчика. При этом водители маршрутки несколько раз объявляли пассажирам, что проезд по 3 грн и давали сдачу, пишет 0542.ua. Почему именно сейчас перевозчик начал выполнять определение суда о приостановлении действия решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор» не удалось узнать, поскольку ни городской номер, ни мобильный предпринимателя не отвечает.

Напомним, 6 июня Заречный районный суд г. Сумы приостановил решение исполнительного комитета относительно поднятия цен в транспорте ЧП «Согор». Нежелание выполнять решения суда повлекло за собой массовую волну протеста среди жителей города и около сотни заявлений и вызовов полиции.

Но насколько долго сумчане будут ездить по 3 грн., пока неизвестно, ведь на сайте Сумского горсовета уже появился соответствующий проект решения ο поднятии цен в маршрутках ЧП «Согор» до 5 грн. Как и других перевозчиков.

Общество Маршрутки Согор
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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