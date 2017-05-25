На Сумщине мошенники обогатились на 17 тысяч От действий псевдоследователей пострадали жительницы Сум и Середина-Буды. Чтобы спасти своих детей от якобы уголовной ответственности, они перечислили на банковские счета аферистов все свои сбережения.

С сообщениями о мошенничестве в полицию в течение суток обратились сразу две женщины. Они рассказали, что им на мобильный позвонили незнакомцы, представившиеся следователями полиции и сообщили, что их дети находятся в отделении за совершение тяжких преступлений. Потом предложили свою помощь в решении «криминальных вопросов» за денежное вознаграждение, на что они сразу согласились. А прислушавшись к «советам» так называемых псевдополицейських и перечислив им деньги на предложенный счет, 71-летняя сумчанка осталась без 10000 гривен, а 53-летняя жительница пгт Середина-Буды потеряла 7000 гривен. После чего обе позвонили своим детям, которые, как оказалось, находились дома со своими семьями.

По данным фактам в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители уже установили, куда именно пострадавшие перечислили деньги и владельцев счетов.

Полицейские раз предостерегают граждан не доверять незнакомым телефонным собеседникам и проверять полученную информацию. Нужно помнить: работники полиции никогда не будут звонить с подобными предложениями. Так действуют только мошенники. Поэтому немедленно кладите трубку и звоните на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.