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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5767

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

В больнице № 1 проводился ремонт палаты неврологического отделения, кабинета хирургу поликлиники №1 и пола коридора клинико-диагностической лаборатории.

В больнице № 4 проводились ремонтные работы инфекционного отделения и фасада здания больницы.

В больнице № 5 проводились текущие ремонты помещений инженерной службы и цокольного этажа поликлиники.

В детской больнице Святой Зинаиды продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс.грн.), по капитальному ремонту больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс.грн.), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28.

В роддоме Пресвятой Девы Марии проведена замена покрытия пола в столовой акушерского отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов и ремонт первого этажа.

Общество Ремонт больниц
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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