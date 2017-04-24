В Сумах продолжаются ремонты в больницах

В больнице № 1 проводился ремонт палаты неврологического отделения, кабинета хирургу поликлиники №1 и пола коридора клинико-диагностической лаборатории.
В больнице № 4 проводились ремонтные работы инфекционного отделения и фасада здания больницы.
В больнице № 5 проводились текущие ремонты помещений инженерной службы и цокольного этажа поликлиники.
В детской больнице Святой Зинаиды продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс.грн.), по капитальному ремонту больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс.грн.), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28.
В роддоме Пресвятой Девы Марии проведена замена покрытия пола в столовой акушерского отделения.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов и ремонт первого этажа.
На прошлой неделе в сумских лечебно-профилактических заведенияхз города продолжались ремонтные работы....
Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
В сумских больницах продолжаются мероприятия по проведению ремонтов....
Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....