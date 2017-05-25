Тайный исполком: тариф для «Согора» снова 4 гривны Сегодня, 12 июня, на сайте мэрии появилось решение исполкома «О временном тарифе на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор».

Им устанавливается тариф в 4 гривны в связи с определением суда о приостановке действия предыдущего решения исполкома о повышении стоимости проезда до 4 гривен от 16 мая. Кроме того, пенсионеры теперь будут ездить по 3 гривны, а младшие школьники по 2 гривны.