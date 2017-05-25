За выходные полиция задержала 8 наркоманов

В пгт Липовая Долина, по месту жительства 33-летнего мужчины работники полиции обнаружили и изъяли 20 граммов марихуаны.В Шостке, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 39-летнего мужчины работники полиции обнаружили и изъяли по одному грамму метадона и амфетамина. А в Белополье, тоже во время обыска жилья подозреваемого 35-летнего гражданина, полицейские обнаружили небольшой пакет с маковой соломкой.
В Конотопе, Глухове и Ямпольском районе правоохранители у местных жителей, которые уже попадали в поле зрения полиции за преступления связанные с наркотиками, изъяли по 6, 10 и 15 граммов марихуаны соответственно.
А в Сумах, в дачном кооперативе «Химик», на приусадебном участке у 40-летнего мужчины полиция обнаружила и уничтожила незаконную посадку конопли в количестве 15 кустов. Подобное преступление было раскрыто полицейскими в городе Дружба Ямпольского района и установлен факт незаконной посадки 38-летним местным жителем 16 кустов конопли. Злоумышленникам, согласно ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины грозит штраф, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
По всем же фактам обнаружения и изъятия наркотиков полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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