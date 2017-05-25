Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0314

За выходные полиция задержала 8 наркоманов

За два выходных работники полиции Сумщины разоблачили восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и изъяли марихуану, маковую «соломку», метадон и амфетамин.

В пгт Липовая Долина, по месту жительства 33-летнего мужчины работники полиции обнаружили и изъяли 20 граммов марихуаны.В Шостке, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 39-летнего мужчины работники полиции обнаружили и изъяли по одному грамму метадона и амфетамина. А в Белополье, тоже во время обыска жилья подозреваемого 35-летнего гражданина, полицейские обнаружили небольшой пакет с маковой соломкой.

В Конотопе, Глухове и Ямпольском районе правоохранители у местных жителей, которые уже попадали в поле зрения полиции за преступления связанные с наркотиками, изъяли по 6, 10 и 15 граммов марихуаны соответственно.

А в Сумах, в дачном кооперативе «Химик», на приусадебном участке у 40-летнего мужчины полиция обнаружила и уничтожила незаконную посадку конопли в количестве 15 кустов. Подобное преступление было раскрыто полицейскими в городе Дружба Ямпольского района и установлен факт незаконной посадки 38-летним местным жителем 16 кустов конопли. Злоумышленникам, согласно ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины грозит штраф, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

По всем же фактам обнаружения и изъятия наркотиков полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
view counter

По тематике

09.06.2017 13:26

Полицейские задержали наркодилера

Работники криминальной полиции Буринского отделения полиции задержали 26-летнего жителя райцентра при попытке продажи марихуаны....

09.06.2017 09:06

На Сумщине вор выращивал коноплю на бабушкином огороде

В рамках уголовного производства, открытого по факту совершения кражи, работники шосткинской полиции осмотрели дом и двор, где проживает подозреваемый и...

08.06.2017 16:17

Выехав на семейную ссору, полицейские нашли у дебошира «травку»

Более 100 г марихуаны участковые офицеры полиции обнаружили и изъяли дома у 52-летнего жителя Ромен....

Пограничники нашли 400 граммов «травки»
02.06.2017 13:19

Пограничники нашли 400 граммов «травки»

Сегодня ночью в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили наркотическое вещество....

30.05.2017 15:12

На Сумщине началась операция «МАК-2017»

Полиция сообщает, что на территории области проходят оперативно профилактические мероприятия под условным названием «Мак», которые начались 25 мая и продлятся...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.