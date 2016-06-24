Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04192

В Сумах этим летом купаться в водоемах запрещено

По словам заместителя главы облгосадминистрации Ивана Боршоша, сегодня ни одного официально отведенного места массового отдыха граждан на воде в городе Сумы нет.

«Те предприниматели, которые арендуют земельные участки у воды, максимально, что сделали, это установили табличку «Купаться запрещено», вместо того, чтобы привести эти места к требованиям действующего законодательства, - отметил Иван Боршош. - Таким образом реально в городе Сумы нет ни одного тщательно проверенного и гарантированно безопасного места массового отдыха на воде».

Напомним, мэр Сум еще в конце прошлого года дал поручение оборудовать в Сумах бесплатный городской пляж, однако что-то пошло не так.

Общество Пляжи
view counter

По тематике

09.02.2017 17:00

На коллегии ОГА раскритиковали Сумы за отсутствие пляжей

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко призвал власти Сум заблаговременно позаботиться о безопасности отдыха граждан на воде....

30.01.2017 13:46

В Сумах хотят обустроить пляжи

Мэр Сум дал поручение своим подчиненным обустроить до лета в городе пляжи....

01.08.2016 17:23

В Сумах под конец сезона проверят пляжи

В Сумах начинают проверки зон отдыха. Проводить их будет специальная комиссия, созданная в соответствии с распоряжением городского головы....

19.07.2016 11:28

В Сумах хотят оборудовать два коммунальных пляжа

Об этом сегодня, 19 июля, сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время заседания исполкома....

24.06.2016 08:35

В Сумах проверили пляжи, но не все

Городская спасательно-водолазная служба проверила 6 баз отдыха и 5 мест массового отдыха у воды, полностью обследованы детские оздоровительные лагеря....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.