В Сумах этим летом купаться в водоемах запрещено

«Те предприниматели, которые арендуют земельные участки у воды, максимально, что сделали, это установили табличку «Купаться запрещено», вместо того, чтобы привести эти места к требованиям действующего законодательства, - отметил Иван Боршош. - Таким образом реально в городе Сумы нет ни одного тщательно проверенного и гарантированно безопасного места массового отдыха на воде».
Напомним, мэр Сум еще в конце прошлого года дал поручение оборудовать в Сумах бесплатный городской пляж, однако что-то пошло не так.
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