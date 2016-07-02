В Сумах могут дать 8 лет за растрату 30 тысяч

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении и. о. руководителя областного коммунального внешкольного учебного заведения спортивного профиля, который обвиняется в растрате средств путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений. Действия директора школы квалифицированы по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь на должности директора указанного заведения и достоверно зная, что его подчиненный инструктор-методист находится длительное время за границей, подписывал официальные документы, подтверждающие выполнение указанным лицом должностных обязанностей и предоставляющие ему право на получение заработной платы. Согласно выводам экспертизы, инструктор-методист отсутствовал на рабочем месте около года, однако за указанный период ему было начислено более 30 тыс. грн.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Антон Прокопенко, вместе с тем прокуратурой направлено в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого в интересах государства указанной суммы в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.
Справка: и. о. руководителя учреждения грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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