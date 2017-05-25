На Сумщине спасатели деблокировали двух пострадавших в ДТП

На место происшествия был направлен дежурный караул местной пожарной команды с. Бобрик и отделения группы специальной пожарной техники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
По предварительной информации, вблизи с. Великий Бобрик, Краснопольского района, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего авто врезалось в дерево. В результате происшествия водителя ВАЗ 2108 и его пассажира зажало металлическими конструкциями транспортного средства. Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с помощью механизированного инструмента, деблокирования пострадавших из искореженного автомобиля и транспортировали на носилках в карету скорой, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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