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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58268

На Сумщине спасатели деблокировали двух пострадавших в ДТП

11 июня в 9:06 на линию экстренного вызова «101» пгт Краснополье поступила информация о необходимости оказания помощи в высвобождении двух мужчин из деформированного автомобиля.

На место происшествия был направлен дежурный караул местной пожарной команды с. Бобрик и отделения группы специальной пожарной техники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительной информации, вблизи с. Великий Бобрик, Краснопольского района, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего авто врезалось в дерево. В результате происшествия водителя ВАЗ 2108 и его пассажира зажало металлическими конструкциями транспортного средства. Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с помощью механизированного инструмента, деблокирования пострадавших из искореженного автомобиля и транспортировали на носилках в карету скорой, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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