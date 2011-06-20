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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели провели демеркуризацию двух помещений

11 июня в 15:02 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр в жилом доме по ул. Гулака-Артемовского в г. Сумі.

В результате произошел разлив ртути в одной из комнат. На место происшествия выехал дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Измерительный прибор разбила 2-летний ребенок. По прибытии на место вызова специалисты Службы спасения собрали около 2 г ртути и провели демеркуризацию дома.

В тот же день в 22:20 произошел подобный случай по ул. Героев Крут. Как выяснилось, термометр разбил 1,5-годовалый ребенок. На момент прибытия сотрудников Службы спасения, хозяйка самостоятельно собрала ртуть, после чего спасатели провели демеркуризацию остатков вещества.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра во время пользования термометром! Ртуть ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки, это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Ни в коем случае не пытайтесь собрать это опасное вещество самостоятельно! Если вы обнаружили разлитую ртуть, необходимо оградить место разлива и сообщить специалистов Службы спасения по телефону «101».

Общество Ртуть
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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