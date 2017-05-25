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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине нашли гранату возле остановки

11 июня в 20:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на территории Каменского сельского совета Тростянецкого района.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - ручная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. На нее наткнулся местный житель у обочины на расстоянии 3 м от железнодорожной остановки. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели отмечают, что боеприпасы времен войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, - это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, полиции или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните: работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям!

Право Боеприпасы Граната
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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