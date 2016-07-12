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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58354

На Сумщине массово закупают электроплиты

Власти помогают жителям четырех населенных пунктов Сумщины, которые остались без газоснабжения.

Об этом во время аппаратного совещания заявил глава облгосадминистрации Николай Клочко.

«В 4 населенных пунктах Роменского и Липоводолинского районов выключили газоснабжения. Эта проблема возникла из Госгеонедр, который не продолжает лицензию ПАО «Укрнафта», - отметил Н.Клочко. - Мы обращались в эту структуру и даже к премьер-министру. Но пока ситуация не разрешится, должны взять это бремя на плечи облгосадминистрации и райгосадминистраций».

Глава Роменской райгосадминистрации Валерий Билоха сообщил, что на Роменщине осталось без газа 226 домов. Сейчас закуплены электроплиты, и они уже выдаются населению. Также жители района будут обеспечены газовыми баллонами. В Липоводолинском районе ситуация также контролируется, в районе закупают электроплиты.

Николай Клочко после выступлений руководства районов подчеркнул, что когда отсутствует газоснабжение, потребитель имеет право на льготный тариф на электроснабжение и дал задание главам райгосадминистраций отработать этот вопрос с районными отделениями «Облэнерго».

Общество Газ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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