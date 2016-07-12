На Сумщине массово закупают электроплиты

Об этом во время аппаратного совещания заявил глава облгосадминистрации Николай Клочко.
«В 4 населенных пунктах Роменского и Липоводолинского районов выключили газоснабжения. Эта проблема возникла из Госгеонедр, который не продолжает лицензию ПАО «Укрнафта», - отметил Н.Клочко. - Мы обращались в эту структуру и даже к премьер-министру. Но пока ситуация не разрешится, должны взять это бремя на плечи облгосадминистрации и райгосадминистраций».
Глава Роменской райгосадминистрации Валерий Билоха сообщил, что на Роменщине осталось без газа 226 домов. Сейчас закуплены электроплиты, и они уже выдаются населению. Также жители района будут обеспечены газовыми баллонами. В Липоводолинском районе ситуация также контролируется, в районе закупают электроплиты.
Николай Клочко после выступлений руководства районов подчеркнул, что когда отсутствует газоснабжение, потребитель имеет право на льготный тариф на электроснабжение и дал задание главам райгосадминистраций отработать этот вопрос с районными отделениями «Облэнерго».
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