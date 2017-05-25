Жуткая авария в Конотопе: мотоциклист сломал шею

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, 20-летний конотопчанин, управляя автомобилем ВАЗ 2115, столкнулся с мотоциклом Soul, за рулем которого находился 22-летний мужчина, пишет ТопКонотоп
В результате столкновения мотоциклист получил перелом шейного отдела позвоночника, перелом лицевой кости черепа, раны подбородка, ушиб грудной клетки, закрытый перелом левого предплечья со смещением и травматический шок. Мужчину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ.
Открыто уголовное производство, в рамках которого назначен ряд медицинских и технических экспертиз. Транспортные средства изъяты с места аварии и помещены на штрафплощадку Конотопского отдела полиции.
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