Жуткая авария в Конотопе: мотоциклист сломал шею 11 июня около 19:10 в Конотопе в районе церкви по улице Богдана Хмельницкого автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, 20-летний конотопчанин, управляя автомобилем ВАЗ 2115, столкнулся с мотоциклом Soul, за рулем которого находился 22-летний мужчина, пишет ТопКонотоп

В результате столкновения мотоциклист получил перелом шейного отдела позвоночника, перелом лицевой кости черепа, раны подбородка, ушиб грудной клетки, закрытый перелом левого предплечья со смещением и травматический шок. Мужчину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ.

Открыто уголовное производство, в рамках которого назначен ряд медицинских и технических экспертиз. Транспортные средства изъяты с места аварии и помещены на штрафплощадку Конотопского отдела полиции.