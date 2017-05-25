«Барса» вышла в финал четырех первенства ДЮФЛУ

В Сумах «Барса-U15» (тренеры С.Страшненко и А.Калиненко) встретилась с командой «МДЮСШ» города Днепр. Игра завершилась «сухой» ничьей и благодаря победе в первом матче со счетом 2:1 сумчане продолжают борьбу за медали турнира.
«Старшие» юноши «Барсы» (тренеры В. Бойченко и Д.Рудняк) в гостях сыграли с криворожским «горняков». После нулевой ничьей в Сумах, в Кривом Роге минимальную победу благодаря голу Вадима Негоденко праздновали сумчане.
Таким образом, две команды футбольного центра «Барса U-15» и «Барса U-17» попадают в «Финал четырех».
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