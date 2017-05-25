19-летние «барсы» стали четвертыми

В финальном турнире участвовали четыре команды (финал четырех): ФК «Черкасский Днепр» (Черкассы), ФК «Львов» (Львов), «УФК - Олимпик» (Харьков), ФК «Барса» (Сумы).
После двух туров на счету «Барсы» было всего одно очко и шансы максимум на третье место.
Последний день соревнований открывали матчем ФК «Львов» - «УФК - Олимпик», который завршился в пользу львовян 4:3. Игра ФК «Черкасский Днепр» - ФК «Барса» завершился победой «речников» 4:1, которая вывела их на первое место. Вторым стал ФК «Львов», третьим – «УФК - Олимпик».
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