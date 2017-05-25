В чемпионате Сумщины лидирует чемпион

Лидер чемпионата и двукратный чемпион роменский «Агробизнес ТSК» дома разгромил аутсайдера сумской «Спартак-Сумбуд» 4:0.
ФК «Шостка» дома проиграла кролевецкому «Локомотиву» 0:2, а глуховский «Велетенеь» минимально обыграл «Локомотив» (Конотоп) 1:0.
После четырех туров впереди роменчане с 12 очками (в 4 играх), дальше – «Виктория» из Николаевки – 9 (3), «Локомотив» (Кролевец) – 9 (4)…
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