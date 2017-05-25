Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4033

В чемпионате Сумщины лидирует чемпион

10 июня были сыграны три матча 4-го тура чемпионата области по футболу.

Лидер чемпионата и двукратный чемпион роменский «Агробизнес ТSК» дома разгромил аутсайдера сумской «Спартак-Сумбуд» 4:0.

ФК «Шостка» дома проиграла кролевецкому «Локомотиву» 0:2, а глуховский «Велетенеь» минимально обыграл «Локомотив» (Конотоп) 1:0.

После четырех туров впереди роменчане с 12 очками (в 4 играх), дальше – «Виктория» из Николаевки – 9 (3), «Локомотив» (Кролевец) – 9 (4)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
view counter

По тематике

Сегодня 08:39

«Барса» вышла в финал четырех первенства ДЮФЛУ

11 июня в Сумах и Кривом Роге состоялись матчи плей-офф Первенства Детско-юношеской футбольной лиги Украины....

Вчера 17:20

19-летние «барсы» стали четвертыми

10 июня в Поляне (Закарпатская обл.) завершился финальный турнир первого пилотного совместного с ФФУ, ПФЛ и ДЮФЛУ проекта Всеукраинских соревнований...

09.06.2017 17:52

Юные сумские футболисты стали «серебряными»

Всеукраинские финальные соревнования турнира «Кожаный мяч» в возрастной группе U-13 проходили 7-9 июня в Вишневом (Киевская обл.)....

09.06.2017 10:12

«Барса» разгромно проиграла «Львову»

В Поляне (Закарпатье) прошел второй день «финала четырех» чемпионата Украины по футболу среди юниоров U19 в первой лиге....

08.06.2017 15:09

«Барса» стартовала с ничьей

7 июня в Поляне (Закарпатье) стартовал финальный турнир Всеукраинских соревнований по футболу среди команд юниоров U-19 (Первая лига)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.