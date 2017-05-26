Симферопольская «Таврия» потерпела поражение на Сумщине 10 июня ФК «Виктория» (Николаевка) сыграл домашний матч 21 тура чемпионата Украины среди любительских команд.

Николаевская команда принимала гостей из Симферополя. Первый мяч с пенальти в начале встречи забил Андрей Нелин. Отставание в один мяч заставила «крымчан» к активным наступательным действиям, а ошибка нашей защиты позволила сравнять счет. Второй тайм симферопольцы начали с тем же напором, и поять с нарушением в собственной штрафной. Как результат - Андрей Нелин удачно реализовал и второй одиннадцатиметровый в ворота «Таврии». А уже через 5 минут Владимир Романенко, вышедший на замену забил третий мяч- 3:1.

Следующий матч подопечные Артема Радионова сыграют на Николаевщине. В воскресенье они встретятся с МФК «Первомайский». Это будет последний матч чемпионата. Накануне у наших земляков 27 очков и пятое место. Есть шанс занять четвертое.