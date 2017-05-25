За выходные на дорогах Сумщине произошло 8 ДТП В восьми авариях пострадали 20 человек. Самая масштабная из ДТП произошло в Недригайловском районе, где пострадали 10 пассажиров.

Так, две из дорожно-транспортных происшествий произошли на территории Серединп-будского района, и обе - с участием двухколесного транспорта. В первом случае 25-летний мотоциклист не справился с управлением, и упал, в результате чего попал в местную больницу с переломом левой ноги. Во втором - в аналогичную ситуацию попал 71-летний мопедист. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами госпитализировали в хирургию районной больницы.

Дорожно-транспортное происшествие с наибольшим количеством пострадавших произошло 10 июня возле села Камышанка, что в Недригайловском районе. Выехал за пределы проезжей части и перевернулся автомобиль «Рута-20», следовавший по маршруту Сумы - Ромны. В салоне находились десять пассажиров, среди которых - двое несовершеннолетних ребят, 10-ти и 16-ти лет. В результате аварии восемь пассажиров с различными травмами были госпитализированы в Недригайловскую районную больницу, еще двое - 10-летний мальчик и 69-летняя женщина с тяжелыми травмами доставлены в Сумскую областную больницу.

Еще одно ДТП произошло в Сумах, на проспекте Шевченко - 37-летний водитель «ВАЗа» допустил столкновение со скутером, за рулем которого находился 81-летний пенсионер. В результате пожилого мужчину с многочисленніми травмами и ушибами «скорая» забрала в больницу.

Сразу четыре дорожные аварии произошли в воскресенье.

Около девяти утра на автотрассе возле с. Великий Бобрик Краснопольского района врезался в остановку общественного транспорта легковой автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 42-летний местный житель. Мужчина и его 38-летний пассажир были доставлены в реанимацию Сумской областной больницы.

В крайне тяжелом состоянии после столкновения с аналогичным автомобилем попал в одну из городских больниц 23-летний мотоциклист, житель Конотопа.

Не справился с управлением своей «Шкоды Фелиции» 21-летний житель г. Дружба Ямпольского района, в результате чего машина выехала на обочину и врезалась в электроопору. Водитель госпитализирован в больницу, а два его пассажира, юноши в возрасте 23-х и 21-го года, после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Попал на больничную койку 53-летний житель Тростянца. Мужчина в результате инфаркта потерял управление своей машиной, после чего «ВАЗа» съехала в кювет. Сам же водитель, находясь сейчас под наблюдением медиков, кроме болезни сердца, лечит еще и полученные в аварии травмы головы.

В Главном управлении Национальной полиции проанализировали аварийность на автодорогах области и обсудили ситуацию, которая сложилась в течение последних выходных. Правоохранители разработали ряд профилактических и практических мероприятий, призванных улучшить положение дел в этом вопросе, и призывают водителей быть внимательными на дорогах, и беречь свою жизнь, и жизнь и здоровье других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.