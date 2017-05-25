На Сумщине ищут без вести пропавшую пенсионерку (фото) Глуховским отделом полиции разыскивается Чалая Ефросия Федоровна, 1933 года рождения, жительница с. Уздица Глуховского района, которая 8 июня этого года около 17:00 ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

На вид женщине 80-85 лет, среднего телосложения, рост около 150 - 160 см, лицо овальное, морщинистое, волосы седые, короткие, глаза серые, нос курносый, губы тонкие, зубы редкие.

Была одета в зеленую кофту, светлое платье с изображением цветов, гамаши черного цвета, на голове была платок желтого цвета, была обута в галоши черного цвета (из разных пар).

Особенно примета: страдает расстройствами памяти.

Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам, кому известно местонахождение разыскиваемой женщины, сообщить об этом в Глуховский отдел полиции по адресу: г. Глухов, ул. Спасская, д. 34, или по телефонам телефоны: (05444) 2-20-15, 050 307 7504.

Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.