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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 21:16241

Чудеса математики: в полиции 90-процентное обновление кадров, а в руководстве одни экс-милиционеры

Всего 10 процентов бывших милиционеров прошли конкурсный отбор в полицию Сумщины, в то время как в патрульной полиции Сум, которая набиралась с нуля, бывших милиционеров оказалось 20 процентов.

Об этом рассказали руководители сумской полиции на пресс-конференции 12 июня. 

По данным начальника управления патрульной полиции г.Сумы Андриана Горбачевского, из 251 патрульного полицейского, принявшего присягу в прошлом году, раньше в милиции служили около 50-ти человек.

- В нашем управлении работников, которые из рядов милиции переаттестовались в полицейских, около 50-ти человек, т.е. это работники, как аппарата управления, так и непосредственно батальона управления патрульной полиции, - сообщил А.Горбачевский.

- Среди тех людей, которые прошли у нас конкурсный отбор, 90 процентов кандидатов – новые люди, которые не служили в органах милиции. Это гражданские люди, - утверждает начальник главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко. А причину появления старых кадров в руководящем составе сумской полиции советует искать под куполом Верховной Рады.

Как объяснил начальник управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергей Терещенко, чтобы старый милиционер стал новым полицейским другого варианта, нежели конкурсный отбор не существует.

- В Национальной полиции нет другого порядка приема на должности кроме как через конкурсную комиссию. Бывший работник милиции или новый человек – все абсолютно в равных условиях, - говорит С.Терещенко и напоминает:

- В ноябре 2015 года была переаттестация в Национальную полицию, и работники милиции стали работниками полиции. А в прошлом году проходила плановая аттестация работников – начиная с первых руководителей заканчивая инспекторами. Кто не прошел аттестацию, были уволены из рядов уже Национальной полиции.

- Были уволены из рядов Национальной полиции и некоторых, к сожалению, суд восстановил в должностях. Все 100-процентно, кто подал в суд, восстановились, - продолжил Н.Лушпиенко. - Есть Конституция. Она едина для всех. Ведомственные законы не могут противоречить Конституции. Плохая она или хорошая. Меняйте. Вносите поправки под куполом на ул.Грушевского в городе Киеве. По-другому не может быть.

Право Андриан Горбачевский Кадры Николай Лушпиенко Полиция Сергей Терещенко
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