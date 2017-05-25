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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пограничники обнаружили 150 кг мяса в поезде

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полками пассажирского купе обнаружил сумки, наполненные пакетами с мясопродукцией.

Владельцем данного товара оказался 25-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда.

Выявленная мясопродукция, общий вес которой составил около 150 килограммов, изъята работниками Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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