Пограничники обнаружили 150 кг мяса в поезде В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полками пассажирского купе обнаружил сумки, наполненные пакетами с мясопродукцией. Владельцем данного товара оказался 25-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда. Выявленная мясопродукция, общий вес которой составил около 150 килограммов, изъята работниками Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.