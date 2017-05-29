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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:307

В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе

Чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км и Открытый чемпионат г.Сумы по спортивной ходьбе пройдут в субботу, 17 июня, в Сумах.

Чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км среди взрослых и молодежи, а также Открытый чемпионат г.Сумы по спортивной ходьбе среди взрослых, молодежи, юниоров, юношей и ветеранов на призы Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.

Соревнования будут проведены 17 июня в родном городе легенды мирового спорта, двукратного олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на 20 км Владимира Голубничего на проспекте Т.Шевченко. Начало в 8.30.

Соревнования чемпионата Украины станут последним этапом отбора в состав сборной команды Украины для участия в чемпионате мира по легкой атлетике (Лондон, 4-13 августа 2017 года).

Спорт Легкая атлетика Спортивная ходьба
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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