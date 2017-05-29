В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе

Чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км среди взрослых и молодежи, а также Открытый чемпионат г.Сумы по спортивной ходьбе среди взрослых, молодежи, юниоров, юношей и ветеранов на призы Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.
Соревнования будут проведены 17 июня в родном городе легенды мирового спорта, двукратного олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе на 20 км Владимира Голубничего на проспекте Т.Шевченко. Начало в 8.30.
Соревнования чемпионата Украины станут последним этапом отбора в состав сборной команды Украины для участия в чемпионате мира по легкой атлетике (Лондон, 4-13 августа 2017 года).
В минувший уик-энд турецький Эрзурум принимал Кубок по спринту и эстафетному бегу....
6-7 июня в Луцке проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике....
17 июня в Сумах вокруг оз. Чеха пройдет необычный забег. Running for a dream - первые соревнования в г. Сумы,...
27-28 мая в Луцке проходил командный чемпионат Украины среди юниоров....
28 мая в Днепре прошел INTERPIPE Dnipro Half Marathon....