Городские власти дали отписку на петицию об отмене повышения стоимости проезда в маршрутках

За результатами розгляду електронної петиції «відміна рішення виконавчого комітету СМР про підвищення тарифу на послуги приватних перевізників ( маршрутні таксі) у м. Суми» інформуємо про наступне.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, зокрема, тарифів на транспортні послуги.

Статтею 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» встановлено, що органи місцевого самоврядування формують мережу міських автобусних маршрутів загального користування ї здійснюють контроль за виконанням транспортного законодавства на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.

Питання щодо ціноутворення на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що виконують рейси на територіях відповідних областей, лежить у площині контролю договірних взаємовідносин між автомобільними перевізниками та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольнити підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

- збільшення можливостей суб’єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;

- стимулювання конкуренції та появи нових суб’єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту;

- забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;

- забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.

Реалізація єдиної тарифної політики передбачає єдину методику розрахунку тарифів за видами перевезень. Зокрема, наразі діє Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11. 2009 №1175 (далі - Методика).

Відповідно до п. 1.6. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту затвердженої Наказом Мінтрансзв'язку України від 17.11.2009 № 1175 перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг, що не залежать від господарської діяльності Перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Відповідно до п. 2.1 Методики розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) обсягів транспортної роботи, характерних для даного виду перевезень Перевізника в регіоні, та кількості перевезених пасажирів з використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з урахуванням вимог законодавства, на підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у плановому періоді. До розрахунку тарифу включається плановий прибуток, необхідний для розвитку Перевізника і сплати ним податкових зобов'язань.

Згідно з п. 2.3 Методики під час розрахунку тарифу загальний обсяг транспортної роботи та загальна кількість перевезених пасажирів, у тому числі з урахуванням пільгових категорій пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, обґрунтовуються Перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюються за результатами обстеження пасажиропотоків 16.05.2017року виконавчим комітетом Сумської міської ради були прийняті рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі.

Відповідно до пункту 9 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення виконавчого комітету СМР з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані рішенням Сумської міської ради.

31.05.17. на сесії Сумської міської ради деякими депутатами були внесені пропозиції про скасування рішень про встановлення тарифів на послуги з перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі, але ці пропозиції не були підтримані більшістю депутатів і рішення виконавчого комітету залишилися чинними.

Зважаючи на резонансність порушених у петиції питань, враховуючи необхідність задоволення інтересів територіальної громади м. Суми, відділом транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради в межах наданих повноважень проводиться аналіз економічно обґрунтованих фактичних витрат Перевізників, пропорційного співвідношення вартості паливно-енергетичних ресурсів, рівня заробітної плати працівників, адміністративних витрат, розміру індексації тощо, порівняно з даними станом на 2015 рік.

Стосовно питання, щодо підвищення тарифу на послуги приватних перевізників (маршрутних таксі) у м. Суми, то повідомляємо, що на даний час в м. Суми перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі не виконується.