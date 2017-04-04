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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14142

Полиция задержала глуховчанина, который соблазнился на ящик для сбора пожертвований

Правоохранители, прибывшие на срабатывание «тревожной кнопки», задержали 35-летнего глуховчанина, который открыто забрал с прилавка магазина ящик с деньгами, куда неравнодушные граждане жертвовали средства на лечение онкобольного.

Ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений мужчина, зашел в один из глуховских продовольственных магазинов, и, не скрывая своих намерений, открыто забрал с прилавка самодельный ящик для пожертвований. Его действия увидела продавщица, и незаметно для окружающих нажала кнопку «срочный вызов полиции».

Получив сигнал, на место происшествия немедленно отправился дежурный наряд реагирования полиции охраны.

Уже на подъезде к магазину полицейские увидели мужчину с объемным пакетом в руках, который изо всех сил бежал от торгового заведения. Его догнали и остановили. При осмотре в пакете нашли ящик с пожертвованиями. Как впоследствии выяснилось, в нем было 430 гривен, собранных неравнодушными глуховчанами на лечение онкобольного.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, по нему открытое уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 186 УК Украины «Грабеж». За содеянное мужчине грозит очередной срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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